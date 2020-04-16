Eyyübiye Genelinde Kurulan Pazarlarda Vatandaşın Ateşi Ölçülüyor

Eyyübiye Belediyesi koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüne bağlı ekipler, semt pazarlarına giriş çıkış yapan vatandaşların ateşlerini ölçüp, pazarların giriş ve çıkışlarına şerit çekti.Eyyübiye Belediyesi koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüne bağlı ekipler, semt pazarlarına giriş çıkış yapan vatandaşların ateşlerini ölçüp, pazarların giriş ve çıkışlarına şerit çekti. Eyyübiye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, TOKİ (Batıkent), Direkli, Eyüpnebi ve Beykapısı semt pazarlarını denetleyip, pazara giriş yapan vatandaşların ateşlerini ölçtü. Ekipler esnafa uyarılarda bulunup, sosyal mesafenin korunmasını isterken bir yandan da pazarların giriş ve çıkışlarına hem bariyer hem de şerit çekip, sosyal mesafeye uygun çalışma yürüttü. Vatandaşlara da sebze ve meyvelere eldivensiz dokunulmaması konusunda uyarıda bulunan ekipler, uyarılara uymayan esnaf ve vatandaşlar hakkında cazai işlem uygulanacağını belirtti. Esnafların da vatandaşlarla olan para iş ve işlemlerine özen göstermelerini isteyen ekipler, periyodük olarak sürdürülen maskeleri de dağıttı.