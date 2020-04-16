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Bu haber 16 Nisan 2020 09:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

‘Çiftçiler ve tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalıdır’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretimin yalnızca hasattan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Yalnızca hasatta çalışanlar değil, bütün çiftçiler ve tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalıdır” diye konuştu.

‘Çiftçiler ve tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalıdır’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretimin yalnızca hasattan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Yalnızca hasatta çalışanlar değil, bütün çiftçiler ve tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalıdır” diye konuştu.

Tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğine işaret eden Bayraktar, “Çiftçimiz bu dönemde, hasat, gübreleme, fide dikimi, çapalama, sulama, ilaçlama, tekleme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bütün bu işlerin zaman kaybetmeden yapılması gerekmektedir. Çiftçilerimizin sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulması tarımsal üretim için çok önemlidir” diye konuştu.
 

 “Gıda üretimi her koşulda devam etmelidir”

 
Üretim sürecinde bir günün bile çok değerli olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Cumartesi- pazar da dahil olmak üzere, tarımda yasak, izin, tatil olmaz. Gıda üretimi her koşulda devam etmelidir. Çiftçilerimiz ve tarım işçilerimizin güvenliği ön planda tutulmalı, sosyal mesafe kuralına uyularak üretime devam etmeleri sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.
 
 -Öneriler-
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde, uygulanan sokağa çıkma yasağının, üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde aksamaya neden olduğunu belirten Bayraktar, tarımın yalnızca üretimden ibaret olmadığını, pazarlama sürecinin gıda tedarikinin en önemli aşamalarından biri olduğunu bildirdi.
 
Hafta sonu hasat yapılmasına izin verilmesinin tek başına çözüm olmadığına işaret eden Bayraktar, “Üreticimiz hasadını yapıyor ancak tüketiciye ulaşmak üzere hallere sevk edilen ürünlerden dayanıksız olanlar, haller kapalı olduğu için çürüyor. Pazarlama sorunu çözülmediği sürece hasadın devam etmesinin bir anlamı yoktur” diye konuştu.
 

Bayraktar, sokağa çıkma yasağı uygulanırken yapılması gerekenler hakkında şunları söyledi:

 
“Havaların ısınmasıyla birlikte bu dönemde, meyve sebzede üretim artışı yaşanacaktır. Tedarik zincirinde kopukluk yaşanması ve ürünlerin tüketiciye ulaşmaması durumunda, üreticinin hasat edip satamadığı ürünlerde kalite kayıpları ve hatta sıcak havanın da etkisiyle bozulmalar yaşanacak üretici mağdur olacaktır. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için tarladan sofraya uzanan tüm aşamalarda çalışanlar yasaktan muaf tutulmalıdır.
 
Tarım ürünleri, ekmek satışında yapıldığı gibi tüketiciye ulaştırılmalıdır. Belediyeler ve belediyeler tarafından belirlenen pazarcı esnafının, semtlerde seyyar olarak satış yapması sağlanabilir.”
 

 “Tedarik zincirde yaşanan her aksaklık üreticimize zarar vermektedir”

 
Uygulanan tedbirler kapsamında alınan kararların talepte daralmaya neden olduğunu, bu daralmanın üreticilere olumsuz yansıdığını belirten Bayraktar şunları söyledi:
 
“Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar yasaktan muaf tutulmuştur. Tarım sektörünün pazarlama ayağı da ihmal edilmemeli, tarımsal üretimde üreticiden tüketiciye kadarki tüm süreç bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Tedarik zincirinde yaşanan her aksaklık üreticimize zarar vermektedir.
 
Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda üretici fiyatlarında sert düşüşler yaşanabilir. Yükselen girdi maliyetleri ve giderek kabaran borçlar nedeniyle güçlükle üreten çiftçilerimiz üretici fiyatlarının düşmesi durumunda üretemez hale gelecektir.
 
Gıda arzının sekteye uğramaması için çiftçilerimiz desteklenmeli, kararlar alınırken tarım sektörü ihmal edilmemelidir.
Bu ülkenin üreticilerimize ve üretime ihtiyacı var. Üreticilerimizin moralini yüksek tutmak zorundayız. Tarım ihmal edilirse bunun faturasını ülkemiz öder, tüketicilerimiz öder.”
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