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Bu haber 16 Nisan 2020 08:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da 5 nokta için karantina kararı alındı

Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile 5 ayrı mahalle de 5 binada karantina kararı alındı

​Şanlıurfa’da 5 nokta için karantina kararı alındı

Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile 5 ayrı mahalle de 5 binada karantina kararı alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020 Yılı 20 Nolu Kararı ile Birecik’te Cumhuriyet Mahallesinde bir binada çıkan pozitif vaka nedeniyle binada karantina kararı alındı. Yine Urfa merkez ilçelerinde 4 ayrı mahalle de COVID-19 testi pozitif çıkan şahısların kaldığı binalar için 14 günlüğüne karantina kararı alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar şöyle:


“1. Karaköprü ilçesi Akpıyar Mahallesinde ikamet eden bir kişide 13.04.2020 tarihinde COVID-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili binada son COVID-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,

2. Birecik İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden bir kişide 14.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle 14.04.2020 tarihli 20 nolu Hıfzıssıhha kurulu kararı ile ilgili binada son COVİD-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,

3. Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesinde ikamet eden bir kişide 14.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili binada son COVİD-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,

4. Eyyübiye İlçesi Şıh Maksut Mahallesinde ikamet eden bir kişide 14.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili binada son COVİD-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,

5. Eyyübiye İlçesi Eyüpnebi Mahallesinde ikamet eden bir kişide 13.04.2020 tarihinde COVID-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili binada son COVID-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,

6. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.”
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