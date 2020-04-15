​PİKTES Öğretmeninden Bakan Selçuk'a Şarkılı Mesaj

PİKTES Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadroya dahil olmak için verdikleri mücadeleye bir yenisi daha eklendi. Bir PİKTES Öğretmeni yöresel çağlı olan erbane eşliğinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu’ya şarkılı mesaj gönderdi.Şarkılı mesajda PİKTES Öğretmenlerinin istekleri dile getirirken, çekilen video sonunda korona virüs tedbiri kapsamında her yerde yapılan EVDE KAL çağrısını yapmayı da unutmadı.İşte o video;Editör: Ahmet Şen