​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen 34 ülkeye yardım elimizi uzattık

Katıldığı bir video konferans üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yarını belirlemek için bugün ne yapılmalı?" başlıklı panelde, Türkiye'nin Covid-19 salgını ile mücadelesini anlattı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin salgın döneminde de "Girişimci ve İnsani Dış Politikasını" devam ettireceğini vurgulayarak, "Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen İngiltere, İtalya ve İspanya gibi önemli müttefiklerimizin de aralarında bulunduğu 34 ülkeye yardım elimizi uzattık. Bunları da siyasi endişelerle yapmadık" dedi.Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 104 ülkeden yardım talebi aldık ancak şu anda ne yazık ki hepsinin talebini karşılayamıyoruz. Ona rağmen şu anda Çin ve ABD'nin ardından, dünyada en çok yardım yapan 3. ülkeyiz" diye konuştu.Çavuşoğlu, bu adımların, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından da takdirle karşılandığını kaydetti.Editör: Ahmet Şen