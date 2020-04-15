​Şanlıurfa Haliliye Ziraat Odası Tarım Danışmanları Çiftçilerin Yanında

Tarım danışmaları birimimiz arazi kontrollerini, WhatsApp, toplu mesaj ve görüntülü arayarak üreticilerimize bilgi vermenin yanı sıra uygun görülen arazileri kontrol edip çiftçilere bilgi veriyor.Yağışların durması ve havaların ısınmasıyla birlikte baş gösteren yabancı otlar, hastalıklar ve doğal afetlerde zarar gören arazi sahiplerini ziyaret eden tarım danışmanlarımız çiftçilerimize izlenmesi gereken tedbirler konusunda bilgi verip yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yaptı.Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen kırsal mahallesini ziyaret eden tarım danışmanlarımız son dönemde yaşanan sel olayından dolayı çiftçilerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Ziyaret sırasında alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veren uzman tarım danışmanımız Gülistan Ertürk İzol; Bu dönemde Antep fıstığında uyulması gereken kurallar, arazide drenajlar açarak fazla suyu araziden uzaklaştırıp ağaç kök bölgelerini havalandırılmalı tarsım sigorta sına kayıt yaptırmalarıdır. Sigortası yapılmadığı taktirde yaşanacak doğal afet sonrası çiftçilerimiz mağduriyet yaşayabilir. Diğer uyulması gereken konu meyve tozlanma, döllenme döneminde çiftçi araziye girmemelidir bu ilerde meyve de kalite verim de düşüşlere neden olacaktır. Dedi.Perşembe kırsal mahallesinde de ziyarette bulunan tarım danışmanlarımız buğday çiftçisiyle bir araya geldi. Buğday da görülen hastalık ve zararlarla ilgili bilgileri ise uzman tarım danışmanlarımız Galip Gazanfer ve Lale Ökten tarafından verilerek ilaçlama çalışması yerinde kontrol edildi.Bu zor dönemde üretimin devamı için çalışan çiftçilerimize teşekkür ederiz. Şanlıurfa Haliliye Ziraat Odası olarak tarım danışmanlarımızla birlikte çiftçilerimiz için var gücümüzle çalışmalarımızı devam edeceğiz. Çiftçilerimize kazançlı ve bereketli yıl diliyoruz...Editör: Ahmet Şen