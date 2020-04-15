​Başkan Özyavuz Vatandaşlara Seslendi

Tarih ve turizm şehri olan Harran’da yaşayanlar korona virüs önlemleri kapsamında 'Evde Kal' çağrılarına kulak vererek, ihtiyacı olanlar dışında sokak ve parklarda kimsenin olmadığı gözlemlendi.Korona virüs önlemlerine uyarak hem kendi hem de toplumun sağlığını koruyan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Özyavuz; bu farkındalığın artması için hazırladığı video klipinde; Allah’ın izniyle duanın gücüyle elbet bu günler geçecek. Eskiden olduğu gibi hep beraber mutlu yarınlara koşacağız. Birbirimize güvenelim, sağlığımız için tavsiyelere uyalım. Allah’ın izniyle bizleri çok güzel günler bekliyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Evde Kal Harran, Evde Kal Şanlıurfa, Evde Kal Türkiye” Dedi.Editör: Ahmet Şen