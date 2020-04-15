​Bakan Pakdemirli'den Çiftçiye: Üretime Devam Edin

"Süreçle birlikte tedbirlerimizi üst noktaya çıkardık"

"Hem çiftçimiz, hem de ülkemiz kazanacak"

"Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, korona virüs salgını tedbirleri dolayısıyla illerde gerçekleştirdiği tarım orman sektör toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Samsun'daki tarım orman sektör temsilcileri ile bir araya gelen Pakdemirli, toplantıda yaptığı konuşmada, dünya olarak oldukça zorlu bir süreçten, zorlu bir imtihandan geçtiklerini belirterek, Türkiye'nin bu süreçteki en büyük şanslarından birinin süreci büyük bir fedakarlıkla yöneten sağlıkçı ve çiftçilerin bulunması olduğunu söyledi. Video konferans yoluyla da olsa bu toplantılardaki amaçlarının sektörün talep ve isteklerini yerinde değerlendirmek ve politikalar oluşturmak olduğunu belirten Pakdemirli "Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu toplantımız vardı. Orada da üreticimizle ve yetiştiricimizle video konferans yoluyla bir araya geldiğimiz toplantılardan ve sırada Samsun'un olduğundan kendilerine bahsettim. O da tabi hemen sizlere bir selam gönderdi ve 'çiftçimiz, üreticimiz bir karış yeri dahi boş bırakmasınlar. Eksinler, biçsinler, biz çiftçimizin, üreticimizin arkasındayız' dedi" ifadelerini kullandı.Korona virüs salgınının bölgesel değil, küresel bir sorun olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Tabii bu salgın kontrol altına alınmadığı takdirde hem geçim kaynakları, hem de gıda risk altında. Bu hastalığın şu anda tek ilacı ve kurtuluşu evde kalmak, kaliteli ve sağlıklı beslenmektir. Bu da bütün yük omuzlarımızda demek oluyor. Hamdolsun ki Covid-19 süreci dünyada hiç gündeme gelmeden önce de gıda arz güvenliği noktasında çok iyi durumdaydık. Süreçle birlikte ise tedbirlerimizi üst noktaya çıkardık" diye konuştu.Şuan itibariyle gıda tedarikinin yeterli düzeyde olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Yine tahıl stoklarımız şu an için en rahat seviyesindedir. 2020 üretim sezonunda, ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda başta buğday olmak üzere başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumda. Gıda arz güvenliğimizi garanti altına almamız için ülkemizde ekilmedik yer bırakmamamız gerekiyor. Bunun için hazineye ait tarıma elverişli arazileri çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ederek üretime kazandıracağız. Tahsis edilen arazilerde, hububat, baklagiller, yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri gibi stratejik olarak önemli olan ürünlerin ekilmesini de sağlayacağız. Böylece hem çiftçimiz, hem de ülkemiz kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.Bakanlık bütçesinin yüzde 54,5'ini çiftçilere, yani tarımsal desteklere ayırdıklarını dile getiren Pakdemirli, "2020 yılı tarımsal destekleme bütçemizin yarıdan fazlası olan toplam 22 milyar liranın 10,5 miyar liralık destekleme ödemesini de bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırdık. Ayrıca geçen yıl açıkladığımız fiyatlarla çiftçimizin yanında olduğumuzu ispat ettik. Artan maliyetler karşısında bu yılı da doyurucu fiyat politikası ile telafi edeceğiz. Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Kimse merak etmesin. Siz ekmeye, biçmeye, alın teri dökmeye devam edin. Siz üretin ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alacağız" dedi.Pakdemirli, Samsun'un üretim karnesinin iyi olduğunu ifade ederek, "Samsun 3,1 milyar lira hayvansal üretim değeri ile Türkiye'de 21. sırada, 4,6 milyar lira bitkisel üretim değeri ile de 11. sırada bulunuyor. Son 17 yılda hayvansal üretim değeri de yaklaşık 8 kat ve bitkisel üretim değeri de 5 kat arttı. Böylece Samsun'umuz toplam 7,7 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile Karadeniz Bölgemizin tarımsal üretim üssü olmuştur" şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen