Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 15 Nisan 2020 14:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Mahalleye Domuzlar İndi! Vatandaş Silahlı Önlem Aldı

Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle sokakların boş kalması sonucu yaban domuzu sürüsü gündüz vakti mahalleye indi. Hızla mahalleye koşan domuzları gören vatandaşlar havaya ateş açtı.

​Şanlıurfa’da Mahalleye Domuzlar İndi! Vatandaş Silahlı Önlem Aldı

Dünyanın her yerinde korona virüs önlemleri kapsamında evlerinde olan insanların boşluğunu fırsat bilen çeşit çeşit yaban hayvanları şehirlere inmeye başladı. Meydanları boş gören geyikler, ayılar, domuzlar sokakların boşluğundan faydalanırken, benzer bir olay da Şanlıurfa’da meydana geldi.


 

Mahalleye İnen Domuzlara Silahlı Korku

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Kavalık Mahallesi'ne gündüz vakti inen 6 yaban domuzunu gören vatandaşlar hem silahlarına hem de cep telefonlarına davrandı. Silahları ile havaya ateş eden köylüler domuzları pamuk tarlalarından uzak tutmaya çalışırken o anları cep telefonu ile anbean görüntülediler.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Şanlıurfa’da Mahalleye Domuzlar İndi! Vatandaş Silahlı Önlem Aldı
​Şanlıurfa’da Mahalleye Domuzlar İndi! Vatandaş Silahlı Önlem Aldı
Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle sokakların boş kalması sonucu yaban domuzu sürüsü gündüz vakti mahalleye indi. Hızla mahalleye koşan domuzları gören vatandaşlar havaya ateş açtı.
Şanlıurfa'da 1 Kişi Korona Virüsten Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da 1 Kişi Korona Virüsten Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da 1 kişi korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Urfalı Tarım İşçisi Feci Kazada Hayatını Kaybetti
Urfalı Tarım İşçisi Feci Kazada Hayatını Kaybetti
Bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Kavga İhbarına Gelen Polislere Sürpriz
​Şanlıurfa’da Kavga İhbarına Gelen Polislere Sürpriz
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir esnaf polis haftasının 175'inci yılında ilginç bir kutlama yaptı.
​Şanlıurfa’da Jandarmayı Karşılarında Gören Gençler Nereye Kaçacağını Şaşırdı
​Şanlıurfa’da Jandarmayı Karşılarında Gören Gençler Nereye Kaçacağını Şaşırdı
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağına uymayıp top oynayan gençler, karşılarında jandarmayı görünce nereye kaçacağını şaşırdı.
​Şanlıurfa’da Hastanede Bırakıp Çalışmaya Gitmişlerdi! İkizler Ailesine Kavuştu
​Şanlıurfa’da Hastanede Bırakıp Çalışmaya Gitmişlerdi! İkizler Ailesine Kavuştu
Yaklaşık 2 ay önce dünyaya getirdikleri ikiz çocuklarını kuvözde kalmaları gerektiği için Şanlıurfa'da bırakıp çalışmak üzere Kırşehir'e giden aile, 68 gün sonra ikizlerine kavuştu.
​Kaymakam Duman’dan Hilvanlılara Teşekkür
​Kaymakam Duman’dan Hilvanlılara Teşekkür
Hilvan Kaymakamı Furkan Duman 2 günlük sokağa çıkma yasağına harfiyen uyan Hilvanlılara teşekkür etti.
​Şanlıurfa'da polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2'si tutuklandı
​Şanlıurfa'da polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2'si tutuklandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasağa uymayıp açtığı bakkala işlem yapmak isteyen ekibe saldırıp bir polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
​Şanlıurfa’da Her Gün Binlerce Aracın Geçtiği Köprü Sessizliğe Büründü
​Şanlıurfa’da Her Gün Binlerce Aracın Geçtiği Köprü Sessizliğe Büründü
Her gün binlerce aracın geçtiği Şanlıurfa ile Gaziantep’i birbirine bağlayan Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü, sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe büründü.
​Şanlıurfalı Vatandaşlardan Sokağa Çıkma Uygulamasındaki Polislere Çay
​Şanlıurfalı Vatandaşlardan Sokağa Çıkma Uygulamasındaki Polislere Çay
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle görev yapan polislere çay ikram etti.
​Şanlıurfa’da Ekmekleri Mahalle Muhtarı Dağıttı
​Şanlıurfa’da Ekmekleri Mahalle Muhtarı Dağıttı
Şanlıurfa’da bir mahalle muhtarı sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde mahalle sakinlerine ekmek dağıttı.
​Şanlıurfa’da Koyun Sürüsünü Sel Alıyordu
​Şanlıurfa’da Koyun Sürüsünü Sel Alıyordu
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir çoban, koyun sürüsünü sel sularından geçirdi. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
​Üvey Babası ile Kardeşini Vurdu
​Üvey Babası ile Kardeşini Vurdu
​Şanlıurfa’da Mahalleye Domuzlar İndi! Vatandaş Silahlı Önlem Aldı
​Şanlıurfa’da Mahalleye Domuzlar İndi! Vatandaş Silahlı Önlem Aldı
500 Milyon Liralık Vurgun Yapan Tosuncuk’a Af Geldi
500 Milyon Liralık Vurgun Yapan Tosuncuk’a Af Geldi
Şanlıurfa'da 1 Kişi Korona Virüsten Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da 1 Kişi Korona Virüsten Hayatını Kaybetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿