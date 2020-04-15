​Şanlıurfa’da Mahalleye Domuzlar İndi! Vatandaş Silahlı Önlem Aldı

Mahalleye İnen Domuzlara Silahlı Korku

Dünyanın her yerinde korona virüs önlemleri kapsamında evlerinde olan insanların boşluğunu fırsat bilen çeşit çeşit yaban hayvanları şehirlere inmeye başladı. Meydanları boş gören geyikler, ayılar, domuzlar sokakların boşluğundan faydalanırken, benzer bir olay da Şanlıurfa’da meydana geldi.Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Kavalık Mahallesi'ne gündüz vakti inen 6 yaban domuzunu gören vatandaşlar hem silahlarına hem de cep telefonlarına davrandı. Silahları ile havaya ateş eden köylüler domuzları pamuk tarlalarından uzak tutmaya çalışırken o anları cep telefonu ile anbean görüntülediler.Editör: Ahmet Şen