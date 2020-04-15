500 Milyon Liralık Vurgun Yapan Tosuncuk’a Af Geldi

Tosuncuk da Aftan Yararlanıyor

Çiftlikbank Nedir?

Mecliste af yasasının yürürlüğe girmesi ile beraber binlerce insana tahliye yolu gözüktü. Sabahın erken saatlerinden itibaren cezaevlerindeki tahliyeler yapılmaya başlandı. birçok suç grubundan ceza yatan suçlular ad yasasından faydalanırken Çiftlikbank dolandırıcısı, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın af yasasından faydalanıp faydalanılmayacağı merak konusu haline geldi.İnfaz düzenlemesinden, kurduğu Çiftlik Bank'la 500 Milyon liralık vurgun yaparak yurtdışına kaçtığı bilinen Mehmet Aydın'ın da yararlanacak olması TBMM'de partiler arasında gerginliğe neden olduğu öğrenildi.Yatırdıkları paranın daha fazlasını alma umuduyla Çiftlikbank isimli bir oluşuma para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca Çiftlikbank’ın Ümraniye’deki binasına gelip binanın terk edildiğini görerek dolandırıldıklarını anladı. Çiftlikbank Kurucusu olarak bilinen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, on binlerce insanı dolandırıp yanına aldığı paralarla yurtdışına çarak arananlar listesinde başı çekti. İnsanları dolandırıp yurtdışına kaçan Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın’a hala ulaşılamıyor.Editör: Ahmet Şen