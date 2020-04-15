​Şanlıurfa'da Elektrik İndirimini Duyan PTT'ye Koştu

Şanlıurfa’da PTT Kuyruğu Metrelerce Uzadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kw saate kadar elektrik tüketimlerini karşılıyoruz. 2,5 milyon hanenin aylık 80 liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek." diyerek müjdeyi vermişti. Bu müjdeli haberi duyan vatandaşlar başvuru yapıp yardımdan faydalanabilmek için sokaklara döküldü.Devletten elektrik yardımı almak isteyen Şanlurfalı vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden başvuru yapabilmek için PTT önlerinde sıraya girdi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı PTT kuyruğu, Sarayönü Caddesi'nden Emek Sinemasını geçerek Bediüzzaman Aile Mezarlığına kadar yetişti.Editör: Ahmet Şen