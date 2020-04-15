​Şanlıurfa Tedbirli, Sokaklar Bomboş

Vatandaşlar İhtiyaçlarını Giderip Eve Kapandı

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle devlet tarafından birçok tedbirler alınmış ve bu tedbirleri uygulamayanlara cezai işlemler yapılmaya başlanmıştı. Son olarak alınan tedbirlerden bir tanesi ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmuştu.Şanlıurfa’da da normal şartlarda günün her saatinde oldukça kalabalık olan Bahçelievler Mahallesi ve Atatürk Bulvarı gibi bölgeler bu sabah bomboştu. Hafta sonu sokağa çıkamayan vatandaşlar ihtiyaçlarını gidererek evlerine yeniden kapandı.Virüsün yayılma hızını etkileyen en büyük etkenlerden olan kalabalık ortamlardan kaynaklı temasların oluşmaması açısından bu görüntüle sevindirdi.Editör: Ahmet Şen