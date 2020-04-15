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Bu haber 15 Nisan 2020 10:10:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Tedbirli, Sokaklar Bomboş

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler vatandaş tarafından daha çok ciddiye alınmaya başlandı.

​Şanlıurfa Tedbirli, Sokaklar Bomboş

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle devlet tarafından birçok tedbirler alınmış ve bu tedbirleri uygulamayanlara cezai işlemler yapılmaya başlanmıştı. Son olarak alınan tedbirlerden bir tanesi ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmuştu. 



 

Vatandaşlar İhtiyaçlarını Giderip Eve Kapandı

Şanlıurfa’da da normal şartlarda günün her saatinde oldukça kalabalık olan Bahçelievler Mahallesi ve Atatürk Bulvarı gibi bölgeler bu sabah bomboştu. Hafta sonu sokağa çıkamayan vatandaşlar ihtiyaçlarını gidererek evlerine yeniden kapandı.

Virüsün yayılma hızını etkileyen en büyük etkenlerden olan kalabalık ortamlardan kaynaklı temasların oluşmaması açısından bu görüntüle sevindirdi.




Editör: Ahmet Şen 
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