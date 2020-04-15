​Markete EYP’li Saldırı

Markette Büyük Çaplı Hasar Meydana Geldi

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan markete giren iki kişi, markete el yapımı patlayıcıyı (EYP) attıktan sonra ara sokaklara kaçtı. Patlayıcının büyük bir gürültüyle infilak etmesinin ardından alevler yükseldi.Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken markette büyük çapta hasar meydana geldi. Markete el yapımı patlayıcının atılması güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.Editör: Ahmet Şen