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Bu haber 15 Nisan 2020 14:30:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Üvey Babası ile Kardeşini Vurdu

Üvey oğlunun pompalı tüfekli saldırısına uğrayan baba ile oğlu hastanelik oldu.

​Üvey Babası ile Kardeşini Vurdu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Y.(56) ve oğlu Dursun Y.(35) üvey oğlu 25 yaşlarındaki B.D.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. 

 

Silahlı Saldırıyı Yapan Şahıs Aranıyor

Yaralanan Muzaffer Y., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu Dursun Y. ise yine ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Dursun Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba-oğul hastanede tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen B.D. ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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