Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 15 Nisan 2020 12:30:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Boşanma Aşamasındaki Karısına ve Avukatına Silahlı Saldırı

Bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve avukatını silahla vurarak ağır yaraladı.

​Boşanma Aşamasındaki Karısına ve Avukatına Silahlı Saldırı

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi’nde saat 15.00 sularında Avukat Berrin Bayam'ın evinde 12 yıldır yardımcı olarak çalışan kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu başından yaralandı. Şahıs, silah seslerini duyan ve üst kattan aşağıya inen Bayam’ı ağır yaraladı.


 

2 Yaralının da Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan iki yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs ise suç aleti ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Boşanma Aşamasındaki Karısına ve Avukatına Silahlı Saldırı
​Boşanma Aşamasındaki Karısına ve Avukatına Silahlı Saldırı
Bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve avukatını silahla vurarak ağır yaraladı.
Sağlık Bakanı Koca'dan Önemli Açıklamalar: Yayılma Hızını Düşürdük
Sağlık Bakanı Koca'dan Önemli Açıklamalar: Yayılma Hızını Düşürdük
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
​Civciv Kavgası: 2 Yaralı, 8 Gözaltı
​Civciv Kavgası: 2 Yaralı, 8 Gözaltı
İki komşu arasında civciv yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.
​Ücretli Öğretmenlere Ayrımcılık! Ücret Ödenmeyecek Ama Sorumlulukları Devam Edecek
​Ücretli Öğretmenlere Ayrımcılık! Ücret Ödenmeyecek Ama Sorumlulukları Devam Edecek
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenleri yakından ilgilendiren bir yazı yayınladı. Yayınlanan yazıda ücretli öğretmenlerin 1 Eylüle kadar herhangi bir görev verilmeyeceğini içerdi.
Urfa'da Küçük Çocukların Ölüm Oyunu
Urfa'da Küçük Çocukların Ölüm Oyunu
Şanlıurfa’da evin damından sarkan halıyı çekmeye çalışan çocuklar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yengelerini öldüren 2 kardeş 5 yıl sonra yakalandı
Yengelerini öldüren 2 kardeş 5 yıl sonra yakalandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 5 yıl önce yengelerini sokak ortasında silahla vurarak öldüren iki kardeş yakalandı.
Urfa'da Kavga: Ortalık Savaş Alanına Döndü
Urfa'da Kavga: Ortalık Savaş Alanına Döndü
​Şanlıurfa’da iki grup arasında bir evin pencere yönü nedeniyle çıkan kavga meydan savaşına döndü.
​Şanlıurfa'da Dehşet: Sokak Köpekleri 6 Çocuğu Yaraladı
​Şanlıurfa'da Dehşet: Sokak Köpekleri 6 Çocuğu Yaraladı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı.
Kayınçosunu Bıçakla Kafasından Ağır Yaraladı.
Kayınçosunu Bıçakla Kafasından Ağır Yaraladı.
​Emekli astsubay cebinden çıkardığı bıçakla kayınçosunu kafasından bıçaklayarak ağır yaraladı.
​Kayınvalidesini tüfekle başında vurdu
​Kayınvalidesini tüfekle başında vurdu
Gece yarısı meydana gelen olayda silahına doldur boşalt yapan bir kişi kazara kayınvalidesini başından vurdu.
​Arazi Anlaşmazlığında Kan Döküldü! Amca Yeğen Vuruldu
​Arazi Anlaşmazlığında Kan Döküldü! Amca Yeğen Vuruldu
Aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddiasıyla çıkan tartışmada silahla iki kişi vurularak yaralandı.
​Şanlıurfa’da Üretilen Maskeler Şehrin Her Yerinde Dağıtılıyor
​Şanlıurfa’da Üretilen Maskeler Şehrin Her Yerinde Dağıtılıyor
Şanlıurfa’da halk eğitim merkezleri ve okullarda üretilen cerrahi maskeler, şehrin muhtelif yerlerinde vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor.
Şanlıurfa'da 1 Kişi Korona Virüsten Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da 1 Kişi Korona Virüsten Hayatını Kaybetti
​Boşanma Aşamasındaki Karısına ve Avukatına Silahlı Saldırı
​Boşanma Aşamasındaki Karısına ve Avukatına Silahlı Saldırı
​Şanlıurfa'da Elektrik İndirimini Duyan PTT'ye Koştu
​Şanlıurfa'da Elektrik İndirimini Duyan PTT'ye Koştu
​Şehre İnen Ayılar Ortalığı Birbirine Kattı
​Şehre İnen Ayılar Ortalığı Birbirine Kattı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿