Cezaevlerinde Hareketlilik! Tahliyelere Başlandı

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmesinin ardından bir yandan heyecanlı bir bekleyiş başlarken, diğer yandan da Adalet Bakanlığı ekiplerince çalışmalar hızlandırıldı. Yasa kapsamında E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hükümlü dosyaları üzerinde inceleme yapılacağı, incelemeleri tamamlanıp şartları tutan hükümlülerin tahliye edileceği öğrenildi.

Açık cezaevindekiler 31 Mayıs’a kadar izinli

Tahliyelere ilişkin çalışmalar kapalı cezaevindekiler için devam ederken, açık cezaevinde kalanların ise 31 Mayıs’a kadar izinli sayılacağı bunların da korona virüsü ile tedbirler kapsamında evlerine teslim edileceği öğrenildi.

Editör: Ahmet Şen