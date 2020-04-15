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Bu haber 15 Nisan 2020 11:30:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Şehre İnen Ayılar Ortalığı Birbirine Kattı

Kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre inince paniğe neden oldu. Çöp kovalarından yiyecek arayan ayıları gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler el feneri eşliğinde ayı ve yavrularını arama çalışması başlattı.

​Şehre İnen Ayılar Ortalığı Birbirine Kattı

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanmaya başlayan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Artvin’de şehir merkezine inan ayı ve yavruları paniğe neden oldu. Şehir merkezinde bulunan Türk Telekom araç parkına giren ayı ve iki yavrusunu gören güvenlik görevlisi Cemil Ayaydın, kurum yetkililerine haber vermesi üzerine binaya kapatarak durumu, polise ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra ayı ve yavruları araç parkından çıkıp gözden kaybolarak mahalle aralarına dağıldı.


 

Gece Boyu Ayı ve Yavrularını Aradılar

Milli Parklar, polis ve belediye ekiplerinden oluşturulan bir ekip projektörlerle gece boyu mahalledeki ağaçlık alanda ayı ve yavrularını aradı. Mahalle sakinlerinden Haydar Güneş,” mahallemizde ayı görülmesi üzerine insanlara saldırabilir düşüncesiyle takip etmeye başladık. Ayı bir ara ağaçlıklara girdi daha sonra izini kaybettirdi” dedi. İlk kez mahallede ayı gördüğünü ifade eden Güneş, gece boyu ayı ve yavrularını arasak da bir netice alamadık diye konuştu.


Öte yandan korna virüsü tedbirleri kapsamında mesire ve piknik alanlarının yasak olmasından dolayı, yaban hayvanları rahatça bu alanlarda dolaşıp şehir merkezine inmelerine neden olduğu tahmin ediliyor.





Editör: Ahmet Şen
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​Şehre İnen Ayılar Ortalığı Birbirine Kattı
​Şehre İnen Ayılar Ortalığı Birbirine Kattı
Kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre inince paniğe neden oldu. Çöp kovalarından yiyecek arayan ayıları gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler el feneri eşliğinde ayı ve yavrularını arama çalışması başlattı.
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