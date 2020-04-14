Şanlıurfa Kültür Projesi Hayata Geçiriliyor

Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında Şanlıurfa'da acele kamulaştırma kararı alınan 'Kültür ve Turizm Yolu Projesi' Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Eyyübiye İlçe Belediyesi işbirliğinde hayata geçiyor.Şanlıurfa büyükşehirBelediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, resmi gazetede yayımlanan ve acele kamulaştırma kararı alınan 'Kültür ve Turizm Yolu Projesi' nin tüm Şanlıurfalılar için hayırlara vesile olmasını diledi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile birlikte gerçekleştirdiği açıklamada Kültür ve Turizm Yolu Projesinin hedefleri, amaçları, süreci ve projeye ilişkin bilgileri kamuoyuna duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dünyanın tarih ve inanç merkezi Şanlıurfa'da başta inanç turizmine ve tarihe yönelik yürütülen diğer hizmetleri de aktardı.BAŞKAN BEYAZGÜL: KÜLTÜR VE TURİZM YOLU İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZHalil-ür Rahman ve Eyyüp Peygamber makamını birbirine bağlayan 'Kültür ve Turizm Yolu Projesi' hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı alınan kararların resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Beyazgül, "Kamulaştırma kararıyla birlikte kolları sıvıyoruz ve 'Kültür ve Turizm Yolu Projesini hayata geçiyoruz" dedi. Açılacak yeni yola ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşan Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'nın sahip olduğu kültürel değerleri ön plana çıkaracak olan kültür yolunun Eyyübiye ilçesine rahat bir nefes aldıracağını söyledi. Beyazgül, "25 metre yol genişliği, bin 535 metre yol güzergahı uzunluğu bulunan acele kamulaştırmaya konu toplam 63 parselin yer aldığı, toplam proje alanı 51 bin 201 m2 olan Kültür ve Turizm Yolumuz kentimizin sahip olduğu kültürel değerleri ön plana çıkaracaktır " dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün açıklamasının ardından yine konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Eyyübiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise göreve geldiği günden bu yana takipçisi oldukları bir projeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.