Sağlık Bakanı Koca'dan Önemli Açıklamalar: Yayılma Hızını Düşürdük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor...Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;“Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Kurallara istisnasız sıkı uyalım sonucu odaklanalım. Bilelim ki tedbir yüzde 100'e ulaştıkça tek sorun elde ki vakalardır”4. haftada virüsün yayılma hızını kontrol altına aldık. Vaka artış hızının erken düşüşe geçmesini filyasyonla uyguladık.”"Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 107 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 403'e yükseldi"Detayar Gelecek