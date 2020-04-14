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Bu haber 14 Nisan 2020 23:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye'de Yeşillendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Haliliye’de yeşillendirmeye teşvik kapsamında kırsal mahallelere fidan dağıtımı devam ediyor.

​Haliliye'de Yeşillendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Haliliye’de yeşillendirmeye teşvik kapsamında kırsal mahallelere fidan dağıtımı devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, ilçe genelinde ‘geleceğe nefes' kampanyası ve ‘daha yeşil bir Haliliye' sloganı kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bahar aylarının başlaması ile birlikte ekipler, ilçe merkezinde mevcut ve yeni parkların yeşillendirilmesi çalışmalarına aralıksız sürdürürken, kırsal mahallelere de fidan dağıtımını gerçekleştiriyor. Ekipler, Kesme, Bağlar, Mamuca, Üçkonak, Sefalı, Payamlı, Büyükmirdesi, Yeşilköy, Osmanbey, İncirli ve Taşlıca kırsal mahallelerine fidan dağıtımını gerçekleştirdi. Fidanlar mahallelerin nüfus oranlarına göre mahalle muhtarlarına teslim ediliyor. Fidanları teslim alan mahalle muhtarları verilen hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.
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