Başkan Kaya Telekonferans İle Önemli Toplantıya Katıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yer aldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 14.04.2020 tarihli Borsalar Konsey toplantısına katılım sağladı.Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yer aldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Borsalar Konsey toplantısına katıldı.Toplantıda koronavirüs salgınının ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisine karşı alınmış olan ve alınması planlanan tedbirler konuşuldu. Hibe ve desteklemeler, hazine arazilerinin tarıma kazandırılması, mevsimlik işçilerin durumu ve tarımsal istihdam konferansın gündem maddelerini oluşurdu.Bakan Pakdemirli, söylentilere itibar edilmemesini; vakaların kesinlikle milletten saklanmadığını vurgulayarak başladığı konuşmasına, bakanlığın salgın için aldığı önlemleri anlatarak devam etti. Türkiye’nin un ihracatında dünya çapında ilk sırada, makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğunu belirten bakan Pakdemirli, hububat ve bakliyatta da yeteri kadar stoka sahip olduklarını belirtti. Toplantıda İşsiz kalanların tarım sektöründe çalışmaları hususunda çalışmalar yapıldığı açıklandı. Yaklaşık 330.000 mevsimlik işçinin sağlık kontrolleri, ulaşımları ve konaklamaları ile ilgili tedbirlerin alınmış olduğu, bunun yanı sıra sokağa çıkma yasağından muaf tutulmaları ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirtti.Bakandan söz alan Başkan Kaya, ekonomik döngüde üreticiden yana saf tutulması gerektiğini belirterek Şanlıurfa’nın sorunlarını dile getirdi. Konuşması sırasında 21 ildeki yazlık ekim yapılabilecek arazilerde tohum desteği projesine Şanlıurfa’nın de dahil edilmesinin elzem olduğuna vurgu yaptı. Pamuk üretim alanlarındaki düşüşe işaret eden Kaya, lisanslı pamuk depolarının mevzuatının pamuk üreticisi ve çırçır işletmeleri için lisanslı depo desteğinden yararlanamama noktasında olumsuzluk yarattığını bu nedenle de yenilenmesini ve tekstil üretiminin bir kolu olan çırçır işletmelerinin mücbir sebep kapsamına alınmasını talep etti.Bakan notlarını alarak ‘’Pamuk mutlaka üretilmesi gereken bir ürün. Pamukla ilgili desteğin artmasıyla ilgili aksiyon alacağız.’’ dedi.