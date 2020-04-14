​Harran'da Maske Dağıtımı Sürüyor

Öte yandan, şu ana kadar ilçede 10 bin maskenin dağıtımının tamamlandığı öğrenildi.

Harran Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu olarak sokağa çıkan vatandaşlara maske dağıtımını sürdürüyor.Belediye zabıta ekipleri bu kapsamda, ilçe genelinde ihtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşlara maske dağıtıyor. İlçedeki çarşı, esnafa ve vatandaşlara maske dağıtımını tamamlayan ekipler, diğer bölgelerde de çalışmalara devam ediyor.Esnaf ve Vatandaşların yaptıkları açıklamada; Genç Başkanımız Sayın Mahmut Özyavuz’a teşekkür ediyoruz. Her zaman biz vatandaşların ve esnafların yanında oldu. Bizler maskesiz ve eldivensiz bırakmıyor. Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz’a minnettarız. İyi ki varsın Başkanım" dediler.Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için her şeyden daha önemlidir. Cadde, sokak, kaldırım ve dezenfekte çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından devam ederken, zabıta ekiplerimizde ilçede ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor. Biz sizin için dışarıdayız. Sizler de zaruri olmadığı sürece lütfen dışarı çıkmayın" dedi.