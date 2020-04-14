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Bu haber 14 Nisan 2020 18:21:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Ücretli Öğretmenlere Ayrımcılık! Ücret Ödenmeyecek Ama Sorumlulukları Devam Edecek

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenleri yakından ilgilendiren bir yazı yayınladı. Yayınlanan yazıda ücretli öğretmenlerin 1 Eylüle kadar herhangi bir görev verilmeyeceğini içerdi.

​Ücretli Öğretmenlere Ayrımcılık! Ücret Ödenmeyecek Ama Sorumlulukları Devam Edecek

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenleri yakından ilgilendiren bir yazı yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ders dışı eğitim faaliyetleri ile hizmet içi eğitim ve komisyon üyeliği gibi faaliyetlerinin 1 Eylül 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verdi. 



Milli Eğitim Bakanlığının verdiği bu kararda Ücretli öğretmenlere Okulların kapalı olduğu dönemde ücretin ödenmeyeceği belirtilirken okullara verilen zorunlu ara sürecinde ücretli öğretmenlerin de kadrolu öğretmenler gibi öğrenciyi arama, öğrenci ders takibi yapma gibi sorumluluklar da yüklendi.




 

Hem Ücret Almayacaklar Hem de Görev Üstlenecekler

Ücretli öğretmenlerin hem ücretlerinden kesiti yapılması hem de ders ücreti alacaklarmış gibi görevler yüklenmesi tepki ile karşılandı. Ücretli öğretmenler mağduriyetlerini dile getirirken, bu zorlu süreçte para kazanamayacak olmalarının yanında üzerlerine yüklenen sorumlulukların da haksızlık olduklarını dile getirdiler. Mağduriyetlerini dile getiren ücretli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın konu hakkında yeni bir düzenleme yaparak söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesi adına harekete geçmeleri talep edildi.





Editör: Ahmet Şen
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​Ücretli Öğretmenlere Ayrımcılık! Ücret Ödenmeyecek Ama Sorumlulukları Devam Edecek
​Ücretli Öğretmenlere Ayrımcılık! Ücret Ödenmeyecek Ama Sorumlulukları Devam Edecek
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenleri yakından ilgilendiren bir yazı yayınladı. Yayınlanan yazıda ücretli öğretmenlerin 1 Eylüle kadar herhangi bir görev verilmeyeceğini içerdi.
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