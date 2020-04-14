​Dünya Sağlık Örgütünden Korkutan Türkiye Corona Vaka Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, bugün yaptığı açıklamada Türkiye'deki corona virüsü ile ilgili verileri yorumladı.Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamada, "Bazı ülkelerde düşüş var ama Britanya ve Türkiye'de corona virüsü vaka sayısında artış devam ediyor" ifadesi kullanıldı.DSÖ’nün sözcüsü Dr. Margaret Harris tarafından yapılan açıklamada; “Avrupa’da karışık bir görüntü var. Bazı ülkelerde hafif azalma var ama Britanya ve Türkiye’de halen corona virüsü vakalarında artış görüyoruz.” dedi.Yapılan açıklamada vakaların yüzde 90’nın Avrupa ve ABD’den geldiği belirten Dr. Harris, “Kesinlikle tavanı henüz görmedik. Aşının 12 ay içinde gelmesini beklemiyoruz” diye konuştu.