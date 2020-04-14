​Menengiçler Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılıyor

‘Hem ormanlar iyileşsin; hem de köylüler kazansın’

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, bozuk ormanların rehabilitasyonu projesi kapsamında, dağlık ormanlık alanlarında kıraç topraklarda doğal olarak yetişen ve ekonomiye katkısı olmayan yabani ağaç formundaki menengiç ağaçlarını ocak-şubat aylarında aralama, seyreltme, budama çalışması yapılarak tek ya da iki gövde haline getiriliyor. Bu gövdeler üzerine 2-3 adet aşılama yapılarak 3-4 yıl içinde meyve vermesi sağlanıyor.Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, orman köylülerinin kalkınması ve daha refah bir hayat sürdürebilmesi için çeşitli projeler geliştirdiklerini belirterek, “Biz Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman köylülerimizin gelirini artıracak faaliyetler yapmayada devam edeceğiz. Buradaki amacımız köylümüzün yerinde yapması ve üretime katkıda bulunmasını sağlamaktır. Orman köylüsünü yerinde gelir sahibi yapmaya çalışıyoruz.Her orman köylümüz ormanların gönüllü bekçisidir aynı zamanda. Özellikle bozuk orman alanlarında gelir getirici türlerde ağaçlandırma, rehabilitasyon çalışması yapıyoruz ki hem ormanlarımız iyileşsin, hem de köylümüz gelir elde etsin. Bu güne kadar aşılama sonucu köylümüze ekonomik getirimiz; Adıyaman ,Batman, Diyarbakır , Siirt ve Şırnak İllerinde 2015 yılında başladığımız aşılama çalışmalarımız 105.380 dekar Ormanlık alanda 867.230 adet yabani menengiç ağacına 2.601.690 adet Siirt fıstığı aşılaması yapılmıştır.Buna karşılık 573 ton kuru fıstık meyvesi elde edilmiş olup, 28.650.000 TL gelir elde edilerek orman Köylümüze katkı sağlamıştır. , “Siirt fıstığının geçmişinin 15 yıl olduğunu, Antep fıstığından sonra son 15 yıldır bu türün dikiminin yaygınlaştığını, Orman Bölge Müdürlüğü olarak son 4 yılda Yabani Menehgiç ağaçlarına Siirt fıstığı aşılayarak, yeni yeni meyvelerini almaya başladık. Aşıların tutmasından 3-4 yıl sonra menengiçler, yılda 1-2 kg, 8-10 yıl sonra 4-5kg arasında meyve veren Siirt fıstığı fabrikasına dönüşmektedir. 4-5 yıl sonra Ağaçlar tam verime geçeceklerinden Yıllık 4.322 ton civarında olacağı bugünün değerlerine göre yıllık 216.087.000 TL Orman Köylüsü gelir sağlayacaktır.