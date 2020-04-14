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Bu haber 14 Nisan 2020 19:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa’da 4 bölgede karantina kaldırıldı

Şanlıurfa Valiliği tarafından geçtiğimizde günlerde karantina kararı alınan 1 mahalle ve 4 binada karantina uygulaması kaldırıldı. 4 bölgede yapılan testler negatif çıktı.

​Urfa’da 4 bölgede karantina kaldırıldı

Şanlıurfa Valiliği tarafından geçtiğimizde günlerde karantina kararı alınan 1 mahalle ve 4 binada karantina uygulaması kaldırıldı. 4 bölgede yapılan testler negatif çıktı.

Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde:

 
“Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla; 13.04.2020 tarihinde olağan üstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda,
 
1. Haliliye Şair Nabi Mahallesinde ikamet eden bir kişide Covid-19 tanısı konulması nedeniyle 28.03.2020 tarihli 08 nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile alınan karantina tedbirinin son pozitif hastanın evden ayrılışından (31.03.2020) itibaren 14 günlük sürenin 14.04.2020 tarihinde sona ermesi ve yeni pozitif vakanın çıkmaması nedeniyle karantina tedbirinin 14.04.2020 tarihinden itibaren sonlandırılmasına,
 
2. Eyyübiye Kubacık köyünde ikamet eden bir hastanın 02.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasının, hastanın 30.03.2020 tarihinde evden ayrılmasından dolayı 14 günlük sürenin 13.04.2020 tarihinde bitmesi ve yeni pozitif vakanın çıkmaması nedeniyle ilgili mahallede karantina tedbirinin 13.04.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,
 
3. Haliliye İlçesi İpekyol Mahallesinde ikamet eden bir kişinin 02.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasının, hastanın 30.03.2020 tarihinde evden ayrılmasından dolayı 14 günlük sürenin 13.04.2020 tarihinde bitmesi ve yeni pozitif vakanın çıkmaması nedeniyle ilgili binada karantina tedbirinin 13.04.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,
 
4. Haliliye İlçesi Yenisehir Mahallesinde ikamet eden bir kişinin 02.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasının, hastanın 30.03.2020 tarihinde evden ayrılmasından dolayı 14 günlük sürenin 13.04.2020 tarihinde bitmesi ve yeni pozitif vakanın çıkmaması nedeniyle ilgili binada karantina tedbirinin 13.04.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.” 
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