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Bu haber 14 Nisan 2020 17:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Köy Muhtarından Korona İle Römorklu Mücadele

Köy muhtarı Suna Yalçın, korona virüse karşı kendi imkanlarıyla yerleşim yerine giriş ve çıkışları traktör römorklarıyla kapadı.

Köy Muhtarından Korona İle Römorklu Mücadele

Kırıkkale'nin Delice ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 150 kişinin yaşadığı Küçükafşar köyü sakinleri, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kendini izole etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarını dikkat alan kadın köy muhtarı Suna Yalçın, virüsün ortaya çıktığı ilk günlerde girişe ‘Köyümüze Korona virüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' tabelası taktırdı.
 
Salgının ilerlemesi ve yazının dikkate alınmaması sonrasında köy muhtarı Yalçın, 13 Nisan Pazartesi günü itibari ile girişi römorklarla kapadı. Her hanenin ihtiyacını listeleyen ve gideren köy muhtarı Yalçın, şehir dışından gelenlere de 14 gün evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
 

"Günde üç defa anons ederek evden çıkmamalarını sağlıyorum"

 
Köydeki tüm herkesi günde 3 defa uyardığını anlatan muhtar Suna Yalçın, komşu köylerinin karantina altında olduğunu hatırlattı. Muhtar Yalçın, “Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın çabalarıyla valimizin, kaymakamımızın onların desteklerini çabalarını gördükçe bende kendimce köy halkını izole etmek zorunda kaldım. Bütün yaşlılarımıza günde üç defa anons ederek onların evden çıkmamalarını sağlıyorum. Kendim kapı kapı dolaşarak onların ihtiyaçlarını karşıladım. İstanbul'dan ve Ankara'dan gelen arkadaşlarımız olduğundan dolayı evden onları 14 gün dışarı çıkarmadım izole ettirdik. Yakın köyümüz Büyükavşar'da hastalarımız var Allah'tan onlara şifa diliyorum. Ben de ona göre kendimce tedbir alma amacındayım” dedi.
 

"Tabelayı gören olmadı, römorkla kapadım"

 
Köydeki tedbirlerden de bahseden Yalçın, “Giriş çıkışları biraz kestim. Halk haklı olarak 1.5-2 aydır içerideler. İster istemez bunalıp dışarı gitmek istiyorlar kendi özel arabaları ile. Bunu engellemeye çalıştım. Dışarıdan gelen arkadaşlarımızı mesela hurdacı, hırdavatçılar gibi seyyar satıcıları durdurmak amaçlı tabela yaptırdım. Tabelayı pek gören olmadı, ben de römorklar ile kapatmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.
 

"Köyümüzde kesinlikle karantina ve hastamız yok"

 
Köyde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını ve vatandaşların kendi tedbirlerini almaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Suna Yalçın şunları dile getirdi:
 
“Köyümüzde kesinlikle karantina ve hastamız yok. Ben bunu özellikle virüsün girmemesi için köy komşularımın köy komşularımın canlarını tehlikeye atmamaları için tedbir aldım. Herkese çok teşekkür ederim gerektiği gibi yapıyorlar. Herkes telefon ile beni arayıp ‘bizim şu ihtiyacımız var muhtarım' diyorlar. Ben de onları karşılıyorum. Ben onların yerine göre hem kızları hem çocukları hem de muhtarları oldum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum.”
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Köy Muhtarından Korona İle Römorklu Mücadele
Köy Muhtarından Korona İle Römorklu Mücadele
Köy muhtarı Suna Yalçın, korona virüse karşı kendi imkanlarıyla yerleşim yerine giriş ve çıkışları traktör römorklarıyla kapadı.
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