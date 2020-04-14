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Bu haber 14 Nisan 2020 13:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Hilvan Karacun’da Bal Ormanı 155 hektar alanda kuruldu.

​Şanlıurfa Hilvan Karacun’da Bal Ormanı 155 hektar alanda kuruldu.

​Şanlıurfa Hilvan Karacun’da Bal Ormanı 155 hektar alanda kuruldu.

Şanlıurfa Hilvan Karacun’da Bal Ormanı 155 hektar alanda kuruldu.

Konuyla ilgili konuşan Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Cevdet ÇİÇEK, ağırlıklı olarak Badem ve Kızılçam dikildiğini belirtti.

Arıcılığa ve bal üretimine verilen destekler sayesinde Türkiye'nin bal üretiminde dünyada 6'ncı sıradan 2'nci sıraya yükseldiğini,  Arıcılık ve Ormancılığın stratejik öneme sahip iki konu olduğunu söyleyen Bölge Müdürümüz Cevdet ÇİÇEK , ormanlık alanlarda yöre halkının  sosyal ve ekonomik yaşantısına katkı yapacak farklı projeleri her zaman desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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​Şanlıurfa Hilvan Karacun’da Bal Ormanı 155 hektar alanda kuruldu.
​Şanlıurfa Hilvan Karacun’da Bal Ormanı 155 hektar alanda kuruldu.
​Şanlıurfa Hilvan Karacun’da Bal Ormanı 155 hektar alanda kuruldu.
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