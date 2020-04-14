Haliliye'de Korona Tedbirleri Devam Ediyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda iki günlük sokağa çıkma yasağının kalkması ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde kurulan semt pazarlarını denetleyerek, salgına karşı esnaf ve vatandaşların ateşini ölçtü. Denetimde ayrıca esnaf ve vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı.Zabıta ekipleri, kurulan pazarlarda sosyal mesafe, aynı anda birim alanda alışveriş yapabilecek vatandaş sayısı, sebze ve meyvelere eldivensiz dokunmama konusunda uyarılarda bulunarak bu kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulanacağı ile ilgili bilgiler paylaştı.Öte yandan Zabıta Müdürlüğü, mesai kavramı olmaksızın denetimlerin tüm ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini duyurdu.