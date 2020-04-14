​Urfa’da Bir Mali Müşavirde Korona Tespit Edildi

Şanlıurfa Mali Müşavirler Odasına kayıtlı Mehmet Kaya’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kaya’nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Şanlıurfa’da korona virüs ile mücadele devam ediyor. Mali Müşavirler Odasında bir üyenin korona virüse yakalandığı açıklandı. Oda Kurulları Adına açıklama yapan Başkan Mustafa Karadağ, yaptığı açıklamada,”Odamız üyesi Mehmet Kaya'ya yapılan tetkikler sonucunda Covid-19 testi maalesef pozitif çıkmıştır .Kendisi 30.03.2020 tarihinden beri Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Kendisine acil şifalar diliyoruz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.