Urfa'nın O Mahallesinde Karantina Kaldırıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki bir mahallede koronavirüs vakasının çıkmasının ardından karantinaya alınan bölgenin süresi sona erdi.Çin’in Wuhan kentinde çıkan koronavirüs, tüm dünyaya yayılmaya yetti. Türkiye’nin birçok ilinde yayılma alanı bulunan virüs, Şanlıurfa’yı da sarmış durumda. Birçok nokta karantinaya alınırken bazı bölgelerde de alınan tedbirlerin olumlu sonuçlanmasıyla karantinalar kaldırılmaya başlandı.Haliliye bağlı Kubacuk Mahallesi’ndeki 14 günlük karantina süresi sona erdi. Karantinanın sona ermesiyle vatandaşlar, rahat bir nefes aldı.