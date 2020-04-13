​Şanlıurfa’da Üretilen Maskeler Şehrin Her Yerinde Dağıtılıyor

Korona virüs salgını karşısında il genelinde geniş tedbirler alan Şanlıurfa Valiliği, başta sağlık kuruluşları ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmak üzere cerrahi maskeler temin ederken, halk eğitim merkezleri ve okullarda üretilen maskeleri de vatandaşlara ulaştırıyor. İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından ihtiyaçlarının temini için dışarı çıkan vatandaşlara maske dağıtan Şanlıurfa Valiliğinin görevlendirdiği personel, toplu taşıma merkezleri, market girişleri ve halkın yoğun bulunduğu alanlarda maske dağıtımı yaptı. Özel halk otobüslerine kutuyla teslim edilen maskelerin, otobüslere binecek maskesiz vatandaşlara verilmesi istendi. Salgın hastalık karşısında duyurulan tedbirlere Şanlıurfalıların büyük oranda duyarlılık gösterdiğini belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet etmelerinden dolayı Şanlıurfalılara teşekkür etti. Korona virüs salgını ile mücadelenin bitmediğini hatırlatan Vali Erin, ihtiyaçlarını temin etmek ve işe gidip gelmek için dışarıya çıkan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanmaya devam etmesini istedi.Salgın tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiğini kaydeden Vali Erin, ihtiyaçların temini için tüm ilçelerde oluşturulan Vefa sosyal Destek Gruplarının halkın hizmetinde olduğunu ifade etti.Editör: Ahmet Şen