Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 13 Nisan 2020 20:30:48 Tarihinde eklenmiştir.

​82 Hayvan Yangında Telef Oldu

Bir köyde evde çıkan yangın besihaneye sıçradı. Olayda 82 hayvan telef oldu.

​82 Hayvan Yangında Telef Oldu

Yangın, Uşak’ın Banaz ilçesi Yenice köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa Urhan adlı kişiye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evin diğer bölümlerine ve besihaneye sıçradı. Ahşap evden alevlerin yükseldiğini gören köy sakinlerinin ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.


 

82 Hayvan Telef Oldu

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken evde yaşayan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen yangında koyun ve kuzulardan oluşan 82 hayvan telef olurken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​82 Hayvan Yangında Telef Oldu
​82 Hayvan Yangında Telef Oldu
Bir köyde evde çıkan yangın besihaneye sıçradı. Olayda 82 hayvan telef oldu.
​Köy Yolları Toprakla Kapatıldı
​Köy Yolları Toprakla Kapatıldı
Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Osmaneli ilçesinde bağlı Borcak köyü ile Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı.
​Erdoğan Açıkladı: Hafta Sonu Yasak Yeniden Geliyor
​Erdoğan Açıkladı: Hafta Sonu Yasak Yeniden Geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...
​Ticaret Bakanlığı Uyardı! Kart Sahipleri Dikkat
​Ticaret Bakanlığı Uyardı! Kart Sahipleri Dikkat
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden e-Devlet ya da resmi kurumların logolarını kullanmak suretiyle yapılan “Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın” şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıklayarak, vatandaşları dolandırıcılıklara karşı uyardı.
​PİKTES Öğretmenleri Kadro Bekliyor
​PİKTES Öğretmenleri Kadro Bekliyor
Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu projesi (PİKTES) kapsamında öğretmenlik yapan 4000 öğretmenin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığında bekliyor.
Fırıncı Demir Paraları Isıtıp Öyle Veriyor
Fırıncı Demir Paraları Isıtıp Öyle Veriyor
Bir fırıncı, korona virüs nedeniyle madeni paraları 180 derecelik fırında ısıttıktan sonra para üstü olarak müşterisine veriyor.
​Muhtar İsyan Etti: Fırın Seçiyorlar, Delirmemek için kendimi zor tuttum
​Muhtar İsyan Etti: Fırın Seçiyorlar, Delirmemek için kendimi zor tuttum
Mahalle Muhtarı Uğur Özcan, iki günlük sokağa çıkma yasağında vatandaşların bazı isteklerine karşı tepki gösterdi. Muhtar Özcan, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince evlerin kapılarına kadar ekmek götürülürken bazı vatandaşların ‘özel fırın ve özel ekmek’ seçimi yapmak istediğini belirterek, “Delirmemek için kendimi zor tuttum” dedi.
​Soylu’dan İlk Açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
​Soylu’dan İlk Açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
İçişleri Bakanı Soylu, istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesini ardından ''Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah'' dedi.
​Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Korona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti
​Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Korona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti
THY’nin kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY ve havacılık camiası korona virüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta.
​Korona Korkusu Ölüm Getirdi
​Korona Korkusu Ölüm Getirdi
korona virüsü korkusuyla evinde sürekli temizlik yapan kadın, zehirlenerek hayatını kaybetti.
Son Dakika Erdoğan, Soylu'nun İstifasını Kabul Etmedi
Son Dakika Erdoğan, Soylu'nun İstifasını Kabul Etmedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu akşam saatlerinde istifa ettiğini açıklayan Soylu'nun istifasını kabul etmediği iddia edildi.
​Gençlerin Balık Tutma Macerası Faciayla Bitti
​Gençlerin Balık Tutma Macerası Faciayla Bitti
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde baraj gölünde balık tutmak için açılan gençlerin bulunduğu kayığın batması sonucu 1 kişi suda kaybolurken, 2 kişi yüzerek kurtuldu.
​82 Hayvan Yangında Telef Oldu
​82 Hayvan Yangında Telef Oldu
​Köy Yolları Toprakla Kapatıldı
​Köy Yolları Toprakla Kapatıldı
​Erdoğan Açıkladı: Hafta Sonu Yasak Yeniden Geliyor
​Erdoğan Açıkladı: Hafta Sonu Yasak Yeniden Geliyor
​Ticaret Bakanlığı Uyardı! Kart Sahipleri Dikkat
​Ticaret Bakanlığı Uyardı! Kart Sahipleri Dikkat
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿