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Bu haber 13 Nisan 2020 18:30:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Ticaret Bakanlığı Uyardı! Kart Sahipleri Dikkat

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden e-Devlet ya da resmi kurumların logolarını kullanmak suretiyle yapılan “Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın” şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıklayarak, vatandaşları dolandırıcılıklara karşı uyardı.

​Ticaret Bakanlığı Uyardı! Kart Sahipleri Dikkat

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin kredi kartı aidatı konusunda yanlış bilgilendirilmemesi ve mağduriyet yaşamaması amacıyla bir açıklama yaptı.




Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve 7 Mart tarihinde yürürlüğe giren 2020/7 sayılı ‘Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 11'inci maddesine göre kredi kartlarının özelliklerine göre yıllık olarak belirlenecek tutar kadar ücretlendirileceği, kartlardan alınan bu ücretlerin ancak tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip yıllık olarak alınabileceği, kesintisiz en az 180 gün hareket görmeyen kredi kartlarından hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti alınamayacağı kaydedildi. Ayrıca Tebliğ ekinde kredi kartı yıllık üyelik ücretinin tüketiciden alınabilecek ücretler arasında sayıldığı açıklandı.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Söz konusu düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-Devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir. Kart çıkaran kuruluşça talep edilen kart aidatlarına ilişkin olarak alışveriş taahhüdüne bağlı ücret alınmaması ve benzeri, tüketicilerimiz ile yapılan anlaşmaya aykırılık olması durumları ile söz konusu mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturabilecek uygulamayla karşılaşılması halinde öncelikle kart çıkaran kuruluşa başvurulması gerekmektedir. Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın çözülememesi durumunda 6502 sayılı Kanun kapsamında 10 bin 390 TL'nin altında olan uyuşmazlıklar için ‘Tüketici Hakem Heyetleri'ne, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de ‘Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilmesi mümkündür.”



Editör: Ahmet Şen 
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