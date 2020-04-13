​PİKTES Öğretmenleri Kadro Bekliyor

4000 Öğretmenin Gözü Kulağı MEB'de

Coşkun: Kadro Çalışmalarının Yapılmasını Bekliyoruz

2011 yılında ülkelerinde çıkan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan milyonlarca Suriyelinin topluma entegre olması için çeşitli projeler hayata geçirildi. Bu projelerden en önemlileri ise özellikle eğitim alanında hayata geçirilen projeler oldu. Bu projeler içerisinde yer alan PİKTES projesi kapsamında görev alan binlerce öğretmen atama bekliyor.Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu projesi (PİKTES) kapsamında öğretmenlik yapan 4000 öğretmenin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığında bekliyor. Hükümetten gelecek atama kararı için haber bekleyen Öğretmenler, mağduriyetlerinin giderilmesi için seslerini duyurmaya çalışıyorlar.KPSS, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamalarından geçmiş 5 farklı branşta 4000 öğretmen Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu kapsamında çalışarak hizmet verdi. Önlerinde herhangi bir engel olmayan öğretmenler atama için hükümetten gelecek müjdeli haberi bekliyor.PİKTES öğretmenlerinin durumu ile ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Şanlıurfa il temsilcisi İbrahim Coşkun, "PİKTES öğretmenlerimizin ücretlerinin bir an evvel ödenmesi ve kadroya alınması için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz" dedi.Editör: Ahmet Şen