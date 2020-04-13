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Bu haber 13 Nisan 2020 16:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Yasak Bitti Borç Verdiği Şahsı Kurşunladı

Sabah erken saatlerde bir şahıs, aralarında alacak verecek meselesi olan bir başka kişiyi evinin önünde silahla vurarak yaraladı.

​Yasak Bitti Borç Verdiği Şahsı Kurşunladı

Olay sabah 09.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe Karanfil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın D. adlı şahıs, aracına binerek borç verdiği Görkem O.(27)’nu evinin önüne gitti. Aracından inerek Görkem O.’nun kapısını çalan Aydın D. çıkan olmayınca aracına bindi. Daha sonra dışarı çıkan Görkem O. ise Aydın D.’nin arabasına yöneldi. Bu sırada yanında getirdiği silahına sarılan Aydın D., Görkem O.’ya ateş ederek bacağından yaraladı.


Bacağına isabet eden kurşunla yaralan Görkem O., kanlar içinde yerde kalırken saldırgan ise aracı ile olay yerinden kaçarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı Görkem O., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayın ardından kaçan Aydın D. polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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