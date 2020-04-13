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Bu haber 13 Nisan 2020 15:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

Fırıncı Demir Paraları Isıtıp Öyle Veriyor

Bir fırıncı, korona virüs nedeniyle madeni paraları 180 derecelik fırında ısıttıktan sonra para üstü olarak müşterisine veriyor.

Fırıncı Demir Paraları Isıtıp Öyle Veriyor

Siirt Bahçelievler Mahallesinde fırın işleten Hacı ve Halil Kasar kardeşler, korona virüse karşı tedbir olarak madeni paraları önce yıkıyor, ardından su koyduğu tepsinin içerisinde 180 dereceye ulaşan fırında 20 dakika beklettikten sonra para üstü olarak müşterilere veriyor.


 

Paralar Dezenfekte Oluyor

Madeni paraların sıcak ısıyı görmesiyle dezenfekte olduğuna inandığını belirten Halil Kasar, bu yöntemin diğer fırıncılar tarafından da yapılmasını istediğini söyledi. Kasar, "1995’ten beri fırıncıyım. Bir fırıncı olarak, bir esnaf olarak bozuk paralarımızı tepsiye dizip fırına atıyoruz. Fırında kaldıktan sonra kurutulmuş halde bozuk para üstü olarak müşterilerimize sunuyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Kim ne yapabiliyorsa elini taşın altına koyabiliyorsa ki biran önce bu virüsü atlatalım" dedi. 




Editör: Ahmet Şen 
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Fırıncı Demir Paraları Isıtıp Öyle Veriyor
Fırıncı Demir Paraları Isıtıp Öyle Veriyor
Bir fırıncı, korona virüs nedeniyle madeni paraları 180 derecelik fırında ısıttıktan sonra para üstü olarak müşterisine veriyor.
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