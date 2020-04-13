Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 13 Nisan 2020 09:49:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Korona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti

THY’nin kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY ve havacılık camiası korona virüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta.

​Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Korona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Korona virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Mehmet Ali Kılıç (60) hayatını kaybetti. Dün Mustafa Türkon’un vefatının ardından gece saatlerinde de Kaptan Pilot Mehmet Ali Kılıç’ın yaşama veda ettiği haberi havacılık camiasını üzdü.

 

Serder kaptan için donör aranıyor

Cerrahpaşa Hastanesinde COVID-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları’nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için donör aranıyor. Serdar Gündoğdu için COVID-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine aranıyor. Uzun yıllar Türk Hava Yolları’nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak’a da COVID-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi.




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Korona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti
​Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Korona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti
THY’nin kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY ve havacılık camiası korona virüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta.
​Korona Korkusu Ölüm Getirdi
​Korona Korkusu Ölüm Getirdi
korona virüsü korkusuyla evinde sürekli temizlik yapan kadın, zehirlenerek hayatını kaybetti.
Son Dakika Erdoğan, Soylu'nun İstifasını Kabul Etmedi
Son Dakika Erdoğan, Soylu'nun İstifasını Kabul Etmedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu akşam saatlerinde istifa ettiğini açıklayan Soylu'nun istifasını kabul etmediği iddia edildi.
​Gençlerin Balık Tutma Macerası Faciayla Bitti
​Gençlerin Balık Tutma Macerası Faciayla Bitti
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde baraj gölünde balık tutmak için açılan gençlerin bulunduğu kayığın batması sonucu 1 kişi suda kaybolurken, 2 kişi yüzerek kurtuldu.
Süleyman Soylu İstifa Etti
Süleyman Soylu İstifa Etti
Edinilen sonda dakika bilgisine göre İçişleri Bakanı Soylu'nun görevinden istifa ettiği öğrenildi.
​Yasağın en karlısı fırıncılar oldu, 2 saatte 1 günlük ekmek sattılar
​Yasağın en karlısı fırıncılar oldu, 2 saatte 1 günlük ekmek sattılar
Sokağa çıkma yasağının ardından ekmekleri vatandaşların evlerine kadar götüren fırıncılar normal zamanda bir günde sattığı ekmeği 2 saatte sattı.
​Korona Virüsü Yenen 93 Yaşındaki Alye Nine Alkışlarla Taburcu Oldu
​Korona Virüsü Yenen 93 Yaşındaki Alye Nine Alkışlarla Taburcu Oldu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde korona virüsü yenen 93 yaşındaki Alye Gündüz, alkışlarla taburcu oldu.
Türkiye'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e yükseldi.
Türkiye'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e yükseldi.
Türkiye'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e yükseldi.
Siverek Sokaklarında İn Cin Top Oynuyor
Siverek Sokaklarında İn Cin Top Oynuyor
​Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı, halk yasağa uydu.
​Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüsle Mücadele Açıklaması
​Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüsle Mücadele Açıklaması
​Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüsle Mücadele Açıklaması
Siverek Belediyesi Ve Yöneticilerinde Şov Ve Reklam Çok Tedbir Ve Hizmet Yok
Siverek Belediyesi Ve Yöneticilerinde Şov Ve Reklam Çok Tedbir Ve Hizmet Yok
​Şanlıurfa Siverek ilçesinde şehir içi otobüs taşımacılığı yapan araçlar maskesiz yolcu almıyorlar. Korona Virüsü tedbir karaları kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçların maskesiz yolcu alması yasaklanmıştı.
​Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara İlk Cezalar Yazıldı
​Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara İlk Cezalar Yazıldı
​Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara İlk Cezalar Yazıldı
​Şanlıurfa’da Kavga İhbarına Gelen Polislere Sürpriz
​Şanlıurfa’da Kavga İhbarına Gelen Polislere Sürpriz
​Şanlıurfa’da Jandarmayı Karşılarında Gören Gençler Nereye Kaçacağını Şaşırdı
​Şanlıurfa’da Jandarmayı Karşılarında Gören Gençler Nereye Kaçacağını Şaşırdı
​Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Korona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti
​Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Korona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’da Hastanede Bırakıp Çalışmaya Gitmişlerdi! İkizler Ailesine Kavuştu
​Şanlıurfa’da Hastanede Bırakıp Çalışmaya Gitmişlerdi! İkizler Ailesine Kavuştu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿