​Şanlıurfa’da Jandarmayı Karşılarında Gören Gençler Nereye Kaçacağını Şaşırdı

Maç yapan Gençler Siren Seslerini Duyunca Kaçtı

İlginç olay, Siverek’e 50 kilometre uzaklıkta bulunan Doğukent Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi.Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, havanın güneşli olmasını fırsat bilen gençler yasağı dikkate almayarak futbol maçı yaptı. Maçın ortalarında karşılarında jandarmayı gören ve siren seslerini duyan gençler nereye kaçacağını şaşırdı. Jandarmanın gençleri kovaladığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Editör: Ahmet Şen