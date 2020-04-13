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Bu haber 13 Nisan 2020 10:30:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Jandarmayı Karşılarında Gören Gençler Nereye Kaçacağını Şaşırdı

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağına uymayıp top oynayan gençler, karşılarında jandarmayı görünce nereye kaçacağını şaşırdı.

​Şanlıurfa’da Jandarmayı Karşılarında Gören Gençler Nereye Kaçacağını Şaşırdı

İlginç olay, Siverek’e 50 kilometre uzaklıkta bulunan Doğukent Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. 

 

Maç yapan Gençler Siren Seslerini Duyunca Kaçtı

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, havanın güneşli olmasını fırsat bilen gençler yasağı dikkate almayarak futbol maçı yaptı. Maçın ortalarında karşılarında jandarmayı gören ve siren seslerini duyan gençler nereye kaçacağını şaşırdı. Jandarmanın gençleri kovaladığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.




Editör: Ahmet Şen
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