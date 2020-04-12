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Bu haber 12 Nisan 2020 21:30:15 Tarihinde eklenmiştir.

​ Bakan Albayrak: Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İşleri duran ya da azalan işletmelerimizde çalışan vatandaşlarımız için kısa çalışma ödeneğimiz devrede. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık bin 170 lira maaş desteğini de sağlayacağız" dedi.

​ Bakan Albayrak: Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile atılan adımları Twitter hesabından bir video ile paylaştı. Korona virüs salgını sürecinde dar gelirli vatandaşları desteklemek için maddi yardımları devreye aldıklarını anımsatan Albayrak, "Hafta başında 2.1 milyon ailemiz için başlattığımız bu yardımları 4.4 milyon ailemize çıkardığımızı ifade etmiştim. İlk günden itibaren vatandaşlarımızın işlerini kaybetmemesini önceliğimiz olarak açıklamıştık. 3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz. İşleri duran ya da azalan işletmelerimizde çalışan vatandaşlarımız için kısa çalışma ödeneğimiz devrede. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık bin 170 lira maaş desteğini de sağlayacağız. Kısa çalışma ödeneğine bu güne kadar 200 binden fazla firmamız, 2 milyondan fazla çalışan başvuruda bulundu. Bugüne kadar 700 bini onaylandı. Süreçlerimize hızlanarak devam ediyoruz" diye konuştu.



 

"Finansal tahsis yapılan firmalarımızın yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu"

Esnafa, KOBİ'lere ve sanayicilere sunulan finansman desteklerinin hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:
"25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar 289 bin 35 esnafımız başvuruda bulundu. 163 bin 450 esnafımızın süreci tamamlandı ve 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnafımız da 25 bin lira limitli paraf ticari kartı başvurusunda bulundu. 66 bin 910 esnafımıza kartları tahsis edildi ve bu kapsamda da 1,5 milyar liranın üstünde destek devreye alınmış oldu. Bireysel destek paketimize de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşımız başvurdu. Cuma günü itibariyle tahsisler başladı ve şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar liradan fazla tahsis gerçekleştirildi. KGF destekli işe devam finansmanımız için de Cuma günü itibariyle 66 bin 171 firma başvuruda bulundu. 34 bin 858 firmamızın süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon liralık bir finansman tahsis edildi. Finansal tahsis yapılan firmalarımızın yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu. Tahsis edilen meblağların da yüzde 75'i KOBİ'lerimiz için oldu."



 

"Özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmekte"

Kamu bankalarının, kurumsal ve ticari işletmelerin bu süreç kapsamında 20 milyar 585 milyon lira tutarındaki kredi borcunu ötelediğini aktaran Albayrak, "795 bin vatandaşımızın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için toplam 40.6 milyar liralık borcunu da öteledi. Halkbank, 374 bin 674 esnafın kullanmış olduğu kredilerde önümüzdeki 3 ayda vadesi gelecek olan 3.5 milyar tutarındaki taksitlerini faizsiz olarak erteledi. Kamu bankalarımız tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmekte. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankaları da sergilediği tavırla bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum" şeklinde konuştu.


Albayrak, tüm bu ekonomik mücadele kapsamında küresel finansal kuruluşlarla da düzenli görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Virüsle mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de birçok ülke ve kurumla görüşmeler ve istişareler gerçekleştiriyoruz. G-20 başta olmak üzere tüm platformlarda ülkeler dayanışma ihtiyacını net olarak vurguluyor. Türkiye olarak biz de bu kapsamda küresel ticaretin devamını sağlamak için ülkeler arasında farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum veya ülke ile farklı gündemde bir görüşmemiz veya talebimiz olmamıştır. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bu süreçte Türkiye olarak ekonomik ve sosyal etkileri en aza indirgeyecek ve kapsayacak program uyguluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi gerektiğinde ilave tedbirler almaya her an hazırız. Milletimiz emin olsun ki Türkiye bu badirenin üstesinden gelmek için gerekli sağlık altyapısına da ekonomik kapasiteye de sahip bir ülkedir. Bu manada dünyadaki çok az sayıdan ülkeden bir tanesidir. Birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.






Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​ Bakan Albayrak: Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız
​ Bakan Albayrak: Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İşleri duran ya da azalan işletmelerimizde çalışan vatandaşlarımız için kısa çalışma ödeneğimiz devrede. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık bin 170 lira maaş desteğini de sağlayacağız" dedi.
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