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Bu haber 12 Nisan 2020 20:30:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Belediye Başkanının Abisi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti

Belediye Başkanının korona virüs tedavisi gören abisi, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

​Belediye Başkanının Abisi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti

Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün 50 yaşındaki abisi Köksal Söğüt, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan testlerde korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alındı. 

 

Başkanın Kardeşi 12 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Böbrek yetmezliği hastası olan Söğüt’ün hastanede yattığı sırada plazma tedavisi olabilmesi için donör bulunması amacıyla sosyal medya üzerinden duyuru yapıldı. Donör aranma çalışmaları sırasında fenalaşan Söğüt, 12 günlük yaşam savaşını kaybederek vefat etti. Özel bir hastanede vefat eden Söğüt’ün hastanedeki işlemleri sonrasında Körfez ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor. 




Editör: Ahmet Şen 
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Sağlık
​Belediye Başkanının Abisi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti
​Belediye Başkanının Abisi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti
Belediye Başkanının korona virüs tedavisi gören abisi, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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