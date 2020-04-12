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Bu haber 12 Nisan 2020 14:50:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Ekmekleri Mahalle Muhtarı Dağıttı

Şanlıurfa’da bir mahalle muhtarı sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde mahalle sakinlerine ekmek dağıttı.

​Şanlıurfa’da Ekmekleri Mahalle Muhtarı Dağıttı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Sultan Fatih Mahallesi sakinlerinin ekmeklerini mahalle muhtarı dağıttı. Mahalle Muhtarı Hikmet Arslan, Kızılay’ın gönüllü gençleri ile beraber vatandaşlara ekmek ulaştırdıklarını, ayrıca maske ve eldiven yardımında bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a da teşekkürlerini iletmeyi unutmadı. 


 

Muhtar Arslan, ekmek dağıtımından sonra

“Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla mahalle sakinlerimize ekmek dağıtımı yaptık. Bize yardımcı olan KIZILAY gönüllü gençlerine ve maske eldiven yardımı için Başkan Mehmet Canpolat’a Teşekkür ediyoruz.” Açıklamasında bulundu.





Editör: Ahmet Şen 
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