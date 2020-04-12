​Şanlıurfa’da Ekmekleri Mahalle Muhtarı Dağıttı

Muhtar Arslan, ekmek dağıtımından sonra

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Sultan Fatih Mahallesi sakinlerinin ekmeklerini mahalle muhtarı dağıttı. Mahalle Muhtarı Hikmet Arslan, Kızılay’ın gönüllü gençleri ile beraber vatandaşlara ekmek ulaştırdıklarını, ayrıca maske ve eldiven yardımında bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a da teşekkürlerini iletmeyi unutmadı.“Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla mahalle sakinlerimize ekmek dağıtımı yaptık. Bize yardımcı olan KIZILAY gönüllü gençlerine ve maske eldiven yardımı için Başkan Mehmet Canpolat’a Teşekkür ediyoruz.” Açıklamasında bulundu.Editör: Ahmet Şen