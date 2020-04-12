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Bu haber 12 Nisan 2020 17:30:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Bilim İnsanları: 6 Yeni Koronavirüs Tespit Etti

Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucu 6 yeni koronavirüs tespit ettiklerini açıkladı.

​Bilim İnsanları: 6 Yeni Koronavirüs Tespit Etti

Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucu 6 yeni koronavirüs tespit ettiklerini açıkladı. Koronavirüs araştırmalarından kullanılan yarasalarda yeni türe rastlandığını ve dünyayı esir alan kornonavirüs COVİD-19 virüsüyle yakından ilişkili olmadığı belirtildi.


 

Yeni Koronavirüslerin Bulaşma Potansiyeli Var Mı?

Smithsonian’ın Küresel Sağlık Programı’ndan araştırmacılar, Myanmar’daki yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti. Yazarlara göre, yeni keşfedilen koronavirüsler, SARS, MERS veya Kovid-19’a neden olan koronavirüslerle yakından ilişkili değil. Ancak ileri araştırmalar, insan sağlığına yönelik riskleri daha iyi anlamak için bu virüslerin türler arasında bulaşma potansiyelini değerlendirecek.



 

Bulaşıcı Hastalıkları Tespit Etmede Kolaylık Sağlayacak

9 Nisan’da PLOS ONE’da yayınlanan bulguların, yarasalardaki koronavirüslerin çeşitliliğini anlamaya yardımcı olacağı ifade edildi. Ayrıca Kovid-19 pandemisinin ışığında, halk sağlığını tehdit edebilecek bulaşıcı hastalıkları tespit etme, önleme ve bunlara yanıt verme konusunda küresel çabalara katkı koyacağı bildirildi.


Editör: Ahmet Şen 
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Sağlık
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