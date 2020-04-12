​Bilim İnsanları: 6 Yeni Koronavirüs Tespit Etti

Yeni Koronavirüslerin Bulaşma Potansiyeli Var Mı?

Bulaşıcı Hastalıkları Tespit Etmede Kolaylık Sağlayacak

Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucu 6 yeni koronavirüs tespit ettiklerini açıkladı. Koronavirüs araştırmalarından kullanılan yarasalarda yeni türe rastlandığını ve dünyayı esir alan kornonavirüs COVİD-19 virüsüyle yakından ilişkili olmadığı belirtildi.Smithsonian’ın Küresel Sağlık Programı’ndan araştırmacılar, Myanmar’daki yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti. Yazarlara göre, yeni keşfedilen koronavirüsler, SARS, MERS veya Kovid-19’a neden olan koronavirüslerle yakından ilişkili değil. Ancak ileri araştırmalar, insan sağlığına yönelik riskleri daha iyi anlamak için bu virüslerin türler arasında bulaşma potansiyelini değerlendirecek.9 Nisan’da PLOS ONE’da yayınlanan bulguların, yarasalardaki koronavirüslerin çeşitliliğini anlamaya yardımcı olacağı ifade edildi. Ayrıca Kovid-19 pandemisinin ışığında, halk sağlığını tehdit edebilecek bulaşıcı hastalıkları tespit etme, önleme ve bunlara yanıt verme konusunda küresel çabalara katkı koyacağı bildirildi.Editör: Ahmet Şen