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Bu haber 12 Nisan 2020 13:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

Beylik Tabancasını Temizleyen Polis Kazara Arkadaşını Şehit Etti

Bir polis, görev başında beylik tabancasının bakımını yaptığı sırada silahının ateş alması sonucu görev arkadaşını vurdu. Göğsünden yaralanarak şehit olan polisin acı haberi, Ankara’daki baba evine ulaştırıldı.

Beylik Tabancasını Temizleyen Polis Kazara Arkadaşını Şehit Etti

Olay, bugün saat 11.50 sıralarında Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğine bağlı bir polis memuru, görev başında beylik tabancasının bakımını yapmaya başladı. Polis memuru, bu sırada silahının ateş alması sonucu mesai arkadaşı B.M.I.’yı (29) göğsünden vurdu. Yaralı polis, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru B.M.I., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Şehit polisin acı haberi, Ankara’nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştırıldı.

Ayrıca, şehit polisin bekar olduğu da öğrenildi.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
Beylik Tabancasını Temizleyen Polis Kazara Arkadaşını Şehit Etti
Beylik Tabancasını Temizleyen Polis Kazara Arkadaşını Şehit Etti
Bir polis, görev başında beylik tabancasının bakımını yaptığı sırada silahının ateş alması sonucu görev arkadaşını vurdu. Göğsünden yaralanarak şehit olan polisin acı haberi, Ankara’daki baba evine ulaştırıldı.
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