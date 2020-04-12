​Okey Keyfi Pahalıya Patladı

Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Sivas’ta Paşabey Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneyi denetledi. Yapılan denetimde kıraathanenin Pandemi Kurulu kararlarına rağmen açık olduğu ve içeride bulunan 10 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri anlaşıldı. Kıraathanede okey ve iskambil oyunları oynayan 10 kişiye toplamda 31 bin 500 TL para cezası kesildi. İşletmeye ise Pandemi Kurulu kararlarının sona ermesinin adından 90 gün boyunca kapatma cezası verildi.Editör:Ahmet Şen