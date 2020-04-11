Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 11 Nisan 2020 19:59:33 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e yükseldi.

Türkiye'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e yükseldi.

Türkiye'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 101 olduğunu açıkladı. Bugün 33 bin 170 test yapılırken, 5 bin 138 yeni vaka oldu.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 101 olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre bugün 33 bin 170 test yapılırken, 5 bin 138 yeni vaka oldu. Toplam vaka sayısı 52 bin 167'ye yükselirken, bugün iyileşen 542 kişi ile toplam iyileşen sayısı 2 bin 965 oldu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte” dedi.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Türkiye'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e yükseldi.
Türkiye'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e yükseldi.
Türkiye'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e yükseldi.
Siverek Sokaklarında İn Cin Top Oynuyor
Siverek Sokaklarında İn Cin Top Oynuyor
​Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı, halk yasağa uydu.
​Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüsle Mücadele Açıklaması
​Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüsle Mücadele Açıklaması
​Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüsle Mücadele Açıklaması
Siverek Belediyesi Ve Yöneticilerinde Şov Ve Reklam Çok Tedbir Ve Hizmet Yok
Siverek Belediyesi Ve Yöneticilerinde Şov Ve Reklam Çok Tedbir Ve Hizmet Yok
​Şanlıurfa Siverek ilçesinde şehir içi otobüs taşımacılığı yapan araçlar maskesiz yolcu almıyorlar. Korona Virüsü tedbir karaları kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçların maskesiz yolcu alması yasaklanmıştı.
​Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara İlk Cezalar Yazıldı
​Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara İlk Cezalar Yazıldı
​Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara İlk Cezalar Yazıldı
​Sınır ilçesi Ceylanpınar'da Sokak Ve Caddeler Boşaldı
​Sınır ilçesi Ceylanpınar'da Sokak Ve Caddeler Boşaldı
​Sınır ilçesi Ceylanpınar'da Sokak Ve Caddeler Boşaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Urfa'ya Mesaj Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Urfa'ya Mesaj Var
​Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.
Bakan Açıkladı: Sosyal Yardımların Miktarı Arttırıldı
Bakan Açıkladı: Sosyal Yardımların Miktarı Arttırıldı
​Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yardım programlarında ödenen miktarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile artırıldığını belirtti.
​Davutoğlu’ndan, Urfalı Muhtara ‘Geçmiş Olsun’ telefonu
​Davutoğlu’ndan, Urfalı Muhtara ‘Geçmiş Olsun’ telefonu
​Davutoğlu’ndan, Urfalı Muhtara ‘Geçmiş Olsun’ telefonu
​İzmir Büyükşehir Halka Ekmek Su Dağıtacak Urfa Belediye Neden Yapmıyor
​İzmir Büyükşehir Halka Ekmek Su Dağıtacak Urfa Belediye Neden Yapmıyor
​İzmir Büyükşehir Halka Ekmek Su Dağıtacak Urfa Belediye Neden Yapmıyor
​Belediye otobüsleri hangi saat aralığında mesai yapacak?
​Belediye otobüsleri hangi saat aralığında mesai yapacak?
​Belediye otobüsleri hangi saat aralığında mesai yapacak?
​Ceza İnfaz Kurumlarındaki Korona Virüs Tedbirleri İle İlgili Flaş Gelişme
​Ceza İnfaz Kurumlarındaki Korona Virüs Tedbirleri İle İlgili Flaş Gelişme
​Ceza İnfaz Kurumlarındaki Korona Virüs Tedbirleri İle İlgili Flaş Gelişme
​Başkan Mirkelam Şanlıurfa’nın Kurtuluşunu Kutladı
​Başkan Mirkelam Şanlıurfa’nın Kurtuluşunu Kutladı
​Urfa Milletvekili Özcan: Evde Huzur Var
​Urfa Milletvekili Özcan: Evde Huzur Var
​Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti
​Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e yükseldi.
Türkiye'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e yükseldi.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿