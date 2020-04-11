​Rektör Çelik'ten Şanlı Şehrimizin 100. Kurtuluş Yıldönümünü Kutlama Mesajı

Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi.“11 Nisan, Onikilerin işgale karşı birlikte ve beraber hareket ederek kahramanlık öyküsü yazdıkları gündür. Bundan 100 yıl önce bereketli topraklarımıza göz diken küffara destansı mücadele ile haddinin bildirildiği gündür. İstiklal mücadelemizin bayraktarlığını hakeden kahramanlarımızın, mazlum milletlere özgür olmanın bedelini haykırdıkları ve Urfa’nın “Şanlı” unvanını aldığı gündür. Dün kahramanlıkları ile gönlümüzde taht kuran ecdadımızın evlatları bugün de yardımseverlikleri ile “Ensar” olabilmek şuuru, Eyyub Peygamber sabrı, Hz İbrahim cömertliği ve hoşgörüsü ile yüzbinlerin kalbinde yer etmiştir. Aziz Şanlıurfa için “gün bugündür” diyerek, 11 Nisan ilimizin kurtuluş gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sizleri selamlıyor ve ebediyete intikal etmişlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİKHarran Üniversitesi Rektörü”Editör: Ahmet Şen