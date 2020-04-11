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Bu haber 11 Nisan 2020 23:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Korona Virüsü Yenen 93 Yaşındaki Alye Nine Alkışlarla Taburcu Oldu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde korona virüsü yenen 93 yaşındaki Alye Gündüz, alkışlarla taburcu oldu.

​Korona Virüsü Yenen 93 Yaşındaki Alye Nine Alkışlarla Taburcu Oldu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne 1 Nisan tarihinde başvuran 93 yaşındaki Alye Gündüz, tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Gündüz, bugün taburcu oldu. 93 yaşındaki Gündüz hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı. Kendisin tedavi eden doktorlara teşekkür eden Gündüz, kendisini tedavi eden doktorlara ve yetkililere teşekkür etti.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Covid 19 ile mücadelede başından itibaren iyi organize olduklarını vurgulayarak, "Dünya sağlık örgütü pandemi ilan ettiği anda pazar günü biz de Cerrahpaşa'da bir bilim kurulu oluşturduk. Bu bilim kurulu yönlendirmeleriyle yoğun bakımlarımız servislerimiz teker teker covid servisi olmaya başladı. Cerrahpaşa ile gurur duyuyorum. Burada çalışan personelimiz, temizlik alanımız, hocalarımız, güvenlik personelimiz, hepimiz covid ile mücadelede veriyor. 93 yaşındaki hastamızın taburcu olması, 65 yaş üstü hastalarımıza ayrı bir güven vermesin. Sakın onlar çıkmasınlar. Yine ileri yaşlarda ölüm riski çok daha yüksek. Mutlak suretle kurallara hepimiz uyması lazım. Bu pandemiyi başımızdan def etmek için kurallara ve izolasyona uyulması lazım. Burada yoğun bakımın tavanına bakmaktansa evde sıkılmak daha iyidir" ifadelerini kullandı.






Editör: Ahmet Şen
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​Korona Virüsü Yenen 93 Yaşındaki Alye Nine Alkışlarla Taburcu Oldu
​Korona Virüsü Yenen 93 Yaşındaki Alye Nine Alkışlarla Taburcu Oldu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde korona virüsü yenen 93 yaşındaki Alye Gündüz, alkışlarla taburcu oldu.
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