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Bu haber 11 Nisan 2020 17:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Siverek Belediyesi Ve Yöneticilerinde Şov Ve Reklam Çok Tedbir Ve Hizmet Yok

​Şanlıurfa Siverek ilçesinde şehir içi otobüs taşımacılığı yapan araçlar maskesiz yolcu almıyorlar. Korona Virüsü tedbir karaları kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçların maskesiz yolcu alması yasaklanmıştı.

Siverek Belediyesi Ve Yöneticilerinde Şov Ve Reklam Çok Tedbir Ve Hizmet Yok

Şanlıurfa Siverek ilçesinde şehir içi otobüs taşımacılığı yapan araçlar maskesiz yolcu almıyorlar. Korona Virüsü tedbir karaları kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçların maskesiz yolcu alması yasaklanmıştı.
 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle maske satışı yasaklanmıştı. Vatandaşların maskelere ulaşamadığı için mağdur oldukları görülüyor. Şanlıurfa Siverek ilçesinde çekilen videoda maskesiz olarak şehir içi otobüslere binmek isteyen vatandaşlara izin verilmedi. Otobüste bulunan başka bir vatandaş kendisinde fazla olan bir maskeyi vatandaşa verdi ve böylelikle vatandaşın otobüse binmesine izin verildi.
 
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada, “Siverek’in ardından Hilvan kaymakamlığımıza ve Belediyemize de valiliğimizce temin ettiğimiz maskeleri teslim ettik”  demişti.
 
31 martta Siverek belediye meclis üyesi seçilen ve daha sonra istifa eden Ali Çiftel konu hakkında bir açıklamada bulundu. Ali Çiftel; “Şanlıurfa Siverek ilçesinde AK Parti’li belediye, halkı mağdur etmeye devam ediyor.
 
Şanlıurfa Valiliğince Siverek Belediyesine verilen maskeler dağıtılarak vatandaşın mağduriyeti giderilmelidir. Siverek belediyesi halka isteyerek mi bu çileyi reva görüyor? Siverek halkı maskeleri yok diye şehir içi otobüslere binemiyor. Siverek belediye yöneticileri o koltuklarda halka hizmet etmek için oturdunuz. Kör, dilsiz, sağır olmak için değil. Halkın bu mağduriyetini derhal giderin.
 
Hemşerilerim  hastaneye gitmek istiyor, maskeleri yok diye şehir içi otobüslerine binemiyor . Sayın Cumhurbaşkanı maske satışını yasaklamıştı, bu nedenle vatandaş parayla da maske bulamıyor. Oysa Şanlıurfa valisi sayın Erin Siverek belediyesine ve Siverek kaymakamlığına maske verdiklerini  açıklamışlardı. Bu maskeleri ne zaman kimin için kullanacaksınız?
 
AK Parti’li Siverek belediyesi ve yöneticilerinde şov ve reklam çok tedbir  ve hizmet yok. Sosyal medyada sürekli şov ve reklam yapan Siverek belediyesi ve yöneticileri   sosyal medyada  sadece reklam ve şov yapmakta, vatandaşlarına  şehir içi otobüslere binmeleri için bir maskeyi bile çok görmekte.
 
Sayın Siverek belediyesi ve yöneticileri sizler sosyal medyada reklam yapmaya devam edin. Siverek halkı ilk fırsatta bir final filmi çekecektir sizler için. Sayın yöneticiler Şanlıurfa valiliğin sizlere verdikleri maskeleri bugün kullanmayacaksanız da ne zaman kullanacaksınız? Halka şehir içi duraklarında maske dağıtılmalı halk mağdur edilmemeli” dedi.












Kaynak: Tarafmedya
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