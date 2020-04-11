​Davutoğlu’ndan, Urfalı Muhtara ‘Geçmiş Olsun’ telefonu

Davutoğlu’ndan, Urfalı Muhtara ‘Geçmiş Olsun’ telefonuGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Urfalı ismi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Muhtar Hadi Kırboğa’yı aradı.Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan Şanlıurfa’nın merkez Haliliye İlçesine bağlı Açıkyazı Köyü Muhtarı Hadi Kırboğa’yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Şanlıurfa'da tanınan ve sevilen simalarından olan Hadi Kırboğa, kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na teşekkür etti.